والاس يتقدم 95 خطوة في «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تقدم اللاعب الإنجليزي مات والاس 95 خطوة ليصبح بالمركز 22 في التصنيف العالمي الصادر أمس لـ«السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد للغولف، مستفيداً من فوزه بلقب بطولة أوميغا ماسترز الأوروبية التي اختتمت أول من أمس في سويسرا، وهو أول ألقابه في الجولة منذ 6 سنوات.

جاء فوز والاس باللقب بعدما خاض جولة فاصلة ضد الإسباني ألفريدو جارسيا إيريديا حقق فيها 3 ضربات مقابل 4 ضربات لمنافسه، إثر تعادلهما في ختام الجولات الأربع الرئيسية برصيد 11 ضربة تحت المعدل.

وتمكن والاس بفضل هذا الانتصار من التواجد في المركز 22 مما يعني تأهله إلى «البلاي أوف»، الذي سيقام بضيافة الإمارات في أبوظبي ودبي في نوفمبر.

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