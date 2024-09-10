تحتضن استعدادات فرنسا والسعودية وتركمانستان لمونديال الصالات

المصدر: دبي - البيان

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تمثل دبي الوجهة العالمية المفضلة للأندية والمنتخبات لإقامة المعسكرات على أرضها نظرا لتوفر كل الظروف الملائمة والمنشآت الرياضية العصرية، وفي هذا السياق دخلت منتخبات فرنسا والمملكة العربية السعودية وتركمانستان لكرة الصالات، في معسكرات تدريبية في دبي، استعداداً لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم الصالات، التي ستقام في أوزبكستان، خلال الفترة من 14 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، بمشاركة 24 منتخباً، وخاضت المنتخبات تدريباتها في صالة نادي شباب الأهلي، كما تواجهت المنتخبات ودياً في ما بينها، استعداداً للمونديال.

ويقيم منتخب الأردن لكرة القدم للشباب تحت 20 سنة، معسكره التدريبي في دبي، خلال الفترة من 14 إلى 21 سبتمبر، استعداداً لتصفيات كأس آسيا للشباب، حيث يخوض عدداً من المباريات الودية، ويتطلع المنتخب الأردني، من خلال هذا المعسكر، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير للتأهل إلى كأس آسيا 2025، التي تقام في الصين. كما يقيم فريق الرفاع الشرقي البحريني، معسكره التدريبي في نادي الوصل، استعداداً لخوض المنافسات المقبلة، بطموحات وآمال الظهور بصورة أفضل في الموسم الرياضي الجديد 2024 – 2025.

وعلى صعيد الألعاب الجماعية، يوجد في دبي عدد من الفرق السعودية للكرة الطائرة وكرة السلة، حيث يقيم فريقا الهلال السعودي حامل لقب الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة، والنصر السعودي للكرة الطائرة، معسكرهما التدريبي، استعداداً لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد، الذي ينطلق في المملكة العربية السعودية، يوم 14 سبتمبر الجاري، كما يقيم فريق نادي الفتح السعودي لكرة السلة، معسكره التدريبي في نادي النصر الإماراتي بدبي، استعداداً لمنافسات الموسم الجديد، الذي ينطلق أكتوبر المقبل، وتخوض هذه الفرق عدداً من المباريات الودية مع الأندية المحلية.

إقبال

وتأتي إقامة معسكرات المنتخبات والفرق في دبي، استمراراً لما تشهده المدينة من إقبال كثيف من المنتخبات والأندية العالمية على إقامة معسكرات تدريبية في دبي، بمختلف الرياضات، على مدار العام، وذلك بفضل تطور قطاع النقل الجوي في الدولة، وتوفر جميع عوامل النجاح، وفي مقدمها المنشآت الفندقية والرياضية والطبية والسياحية، التي توفر للوفود فرصة التدريب والاستمتاع بأجواء المدينة الرائعة.

ويحرص مجلس دبي الرياضي، على العمل بالتعاون مع مختلف المؤسسات من داخل الدولة وخارجها، ومع المنظمين، لتسهيل حضور الفرق والرياضيين العالميين، والدخول في معسكرات تدريبية، نظراً لتوافر المنشآت الرياضية العالمية، وجميع عوامل الجذب، التي تتضمن سهولة الوصول والحركة، وتوافر المنشآت الفندقية، ومراكز التسوق والترفيه الشهيرة، إلى جانب روعة الطقس، وجميع فرص الاستمتاع بجودة الحياة.

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