منتخب التجديف جاهز لبطولتي «العالم ماسترز» و«آسيوية الشباب»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستعد نجوم منتخبنا الوطني في رياضة التجديف الحديث للمشاركة في حدثين مهمين، حيث يشارك نجوم منتخب الرجال في بطولة العالم للتجديف «ماسترز»، التي تستضيفها مدينة برندنبورغ الألمانية، بداية من غد الأربعاء حتى السبت المقبل، في حين يشارك منتخبنا الوطني للشباب غداً في بطولة آسيا للشباب، التي تستضيفها مقاطعة شنيانغ الصينية، وتستمر حتى السبت المقبل، وذلك في إطار خطط اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، من أجل توفير فرص الاحتكاك للاعبين وصقل قدراتهم.

وسيخوض نجوم منتخبنا الوطني «رجال وشباب»، البطولتين المرتقبتين، بروح معنوية عالية، بعد اكتمال التجهيزات، وخوض اللاعبين معسكرات تدريبية داخلية وخارجية، بالتنسيق بين اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث والأندية، من بينها المعسكر الخارجي في كازان الروسية، خلال الفترة من 29 يوليو، وحتى الرابع عشر من أغسطس الماضيين، حيث جرى خلال المعسكرات رفع معدلات اللياقة، والاستعداد الجيد للمهمتين.

ومن المنتظر أن يخوض أبطالنا في بطولة العالم للتجديف ماسترز، التي ستقام في مدينة برندنبورغ، كلاً من: حمد سعيد المطروشي وخميس غانم الشامسي منافسات زوجي رجال 43 سنة، بينما ينافس بطلانا أحمد خميس الحمادي ويحي فاضل الحمادي في زوجي رجال 36 سنة.

من جانبه، أكد مدرب المنتخب، الكابتن مهدي قريدي، اكتمال التجهيزات لخوض المنافسات، حيث وقف على جاهزية اللاعبين، مؤكداً أن الروح المعنوية للاعبين في قمتها، في ظل الاهتمام الإداري الكبير من قبل المسؤولين في الاتحاد والأندية.

بدوره، أكمل منتخبنا الوطني للشباب، التجهيزات لخوض التحدي الآسيوي في الصين، والذي قام خلال الفترة من 11 إلى 14 الجاري، حيث خضع المنتخب للعديد من التدريبات، آخرها مشاركته الناجحة في معسكر تحضيري بإشراف الاتحاد الدولي لرياضة التجديف، بدأ السبت الماضي، حيث يختتم اليوم الثلاثاء.

وسيخوض بطلانا، الثنائي حمد عامر الشامسي وسلطان أحمد الشامسي، منافسات «زوجي الشباب»، وسط مشاركة كبيرة من منتخبات القارة الصفراء، وأكد المدرب سيد علي واضح المشرف الفني على اكتمال جاهزيتهما، بعد خوضهما المعسكرات التدريبية، وأيضاً المشاركة في المعسكر التدريبي، تحت إشراف الاتحاد الدولي، متمنياً التوفيق لهما في المهمة المرتقبة.

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