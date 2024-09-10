نسخة جديدة لـ«دولية الفجيرة للرماية الجبلية» فبراير المقبل

المصدر: الفجيرة - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.. أعلن نادي الفجيرة للرماية، عن انطلاق بطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية، بنسختها الثانية، في فبراير 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققته نسختها الافتتاحية عام 2023، بالإضافة إلى إطلاق الموقع الرسمي للبطولة.

وتقام البطولة في منطقة دبا الفجيرة، على مدار ثمانية أيام، ابتداءً من 1 فبراير 2025، وستتضمن بيئات رماية حماسية وفعاليات جانبية شيّقة، عدا عن إتاحتها الفرصة للاستمتاع بجمال الطبيعة الخلّابة للإمارة.

وستشهد البطولة الرئيسة، التي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير، منافسات رماية الأطباق «سوبر سبورتينغ»، بإجمالي 240 طبقاً، وجائزة إجمالية قدرها 300000 دولار، بالإضافة إلى 50000 دولار مخصصة لـ 100 من أهداف «الفلاش» العشوائية.

وتقام التدريبات الرسمية لنسخة 2025 من البطولة، خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير، حيث يتنافس المشاركون على رماية 50 طبقاً، ضمن منافسات السبورتينغ الإنجليزي، بمجموع جوائز تبلغ قيمتها 40000 دولار، موزعة على أربع فئات، وسيقام حفل الافتتاح في الـ 4 فبراير، بينما تُختتم المنافسة بحفل توزيع الجوائز في 8 فبراير 2025.

كما تضم المنافسات الرئيسة، التي تقام خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير، 24 منصة رمي، تم تزويد كلّ منها بست آلات لرمي الأطباق، وعشرة أهداف في كل منصة، بما في ذلك الأهداف الفردية والزوجية، وعلى مدار الأيام الأربعة للمنافسات الرئيسة، سيتم التنافس لرماية 240 هدفاً، بمعدل 60 هدفاً يومياً، ويتم توزيع المشاركين في فرق مكونة من ستة لاعبين، للمنافسة طوال فترة البطولة.

تقاليد

وقال سيف الزحمي مدير البطولة، إن الحدث مستمد إلهامه من تقاليد الصيد الغنية في المنطقة وتراثها العريق، ويسعدنا الإعلان أيضاً عن إطلاق الموقع الإلكتروني للبطولة، إيذاناً بعودة الحدث المرتقب، مع العديد من الإضافات الجديدة في فبراير 2025، مشيراً إلى أن الحدث الفريد من نوعه، يشكّل فرصة مهمة لتجربة ثقافة المنطقة النابضة بالحياة، ويشمل جوائز تزيد قيمتها على مليون درهم، إضافة للفعاليات الجانبية الحماسية، حيث تبشر المنافسات أيضاً بتجربة مميزة، مع الالتزام بالحفاظ على البيئة، من خلال استخدام ذخيرة ذات حشوات طبيعية قابلة للتحلل بنسبة 100 %، وأهداف صديقة للبيئة.

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