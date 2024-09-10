عبد الله الشرقي يتوج أبطال «بينوس كلاسيك لبناء الأجسام» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أسدل الستار مساء أول من أمس، في مركز دبي التجاري، على منافسات بطولة بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والرياضات المصاحبة، وذلك بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى للنسخة الثانية من البطولة، التي شهدت رقماً قياسياً بقيمة الجوائز المالية، وبلغت مليوناً ومئتي ألف درهم، وعدداً كبيراً من المشاركين في ست فعاليات رياضية.

وتوج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وأنيس بينوس رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الفائزين، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الدكتور روفائيل سانتوغا، وعدد من القيادات الرياضية.

وحصد كؤوس بطل الأبطال أربعة لاعبين، وهم كل من الإماراتي علي ضاوي في فئة الفيزيك، والعماني زعيم الفزاري في الكلاسيك بناء الأجسام، وسجاد حيدري «فريق الاتحاد الدولي» في كلاسيك فيزيك، بينما نال كأس بطل أبطال بناء الأجسام، النيجيري دافيد بوديبي، وتسلم النيجيري مكافأة مالية بلغت 110 آلاف درهم، والتي تعد أعلى جائزة مادية تمنح لبطل الأبطال في العالم، وشهدت البطولة تميزاً للاعبي الإمارات من المواطنين والمقيمين، ومصر وعمان وسوريا، ونخبة من اللاعبين الذين خاضوا المنافسات باسم الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.

من جهته، وصف الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، النجاح الذي حققته البطولة بالكبير والمميز، وأنه حقق مكاسب كبيرة في مختلف الجوانب الفنية والإدارية، وأنها حققت لبناء الأجسام الإماراتية الإضافة الكبيرة.

وثمّن الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة للبطولة لاستقطاب عدد كبير من اللاعبين المميزين، ودورها الحيوي بتحفيز اللاعبين الموهوبين على خوض المنافسات، ما جعل بطولة بينوس كلاسيك، إضافة مهمة للبطولات التي تنظم في الإمارات، ومقدماً الشكر إلى مجلس دبي الرياضي، لرعايته البطولة، ولرئيس اللجنة المنظمة، أنيس بينوس، لجهوده الكبيرة في تنظيم المهرجان وإنجاحه.

بدوره، عبّر أنيس بينوس، عن سعادته لما حققته البطولة من نجاح فني وتنظيمي، والسعادة الغامرة التي عاشتها أسرة البطولة، من اللاعبين والمدربين والجمهور والشركات التي قدمت عروضها.

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