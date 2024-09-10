8 لاعبين يمثلون منتخب القوى في البطولة العربية بالسعودية

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى اعتماد مشاركة 8 لاعبين ولاعبات في النسخة العاشرة من البطولة العربية للناشئين والناشئات لألعاب القوى تحت 18 سنة، والتي تقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر الحالي بمدينة الطائف.

ومن المقرر مغادرة بعثة المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية عن طريق مطار دبي، للمشاركة في البطولة التي سيعقد اجتماعها الفني بعد غد، تمهيداً لانطلاق المنافسات.

وتضم قائمة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة اللاعبين سالم المقبالي وسلمى المري، ويتنافسان في مسابقات الرمي، وحمد أحمد المصعبي ويشارك في سباق الجري 800 متر، ومريم كريم ومريم الفارسي، ويشاركان في سباقات العدو 100 و200 و400 متر، ولبود السناني وعائشة خان وسارة النقبي، ويشاركن في سباق التتابع المتنوع.

من جهته، أكد علي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام، أن منتخبنا الوطني أكمل مراحل متدرجة من إعداده للمشاركة في البطولة خلال الفترة الماضية بكل من مصر وأثيوبيا، إضافة إلى التجمعات المحلية لتنفيذ البرنامج المقرر من الأجهزة الفنية وصولاً إلى مستوى الجاهزية المطلوبة، قبل الانتقال إلى أجواء البطولة في السعودية.

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