ختام دورة علم الحركة بـ«أكاديمية IFBB الدولية» بدبي

المصدر: دبي ــ البيان

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اختتمت، أمس، دورة علم الحركة في تدريبات بناء الأجسام، التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام بالخليج العربي ومقرها دبي للمرة الثانية، حيث تعتبر تلك الدورة من الدورات الحديثة في رياضة بناء الأجسام، وذلك على مدار يومي 7 - 8 الجاري بصالة «وورلد جيم» في أم الرمول بدبي، حاضر في الدورة المحاضر والحكم الدولي وليد عبدالكريم المدير العام للأكاديمية، بمشاركة كبيرة من المدربين والمدربات من داخل وخارج الدولة، واشتملت الدورة على المحاور التالية: من جانبه، ثمن العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية، وأحد مؤسسي اللعبة، حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط على المشاركة في دورات الأكاديمية والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام في أكثر من 203 دول على مستوى العالم.

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