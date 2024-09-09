"ألعاب القوى" يشارك في البطولة العربية للناشئين بالسعودية

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى اعتماد مشاركة المنتخب الوطني في النسخة العاشرة من البطولة العربية للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر الحالي.

وتضم قائمة المنتخب سالم المقبالي "الرمي"، ومحمد أحمد المصعبي فئة "800" متر، ومريم كريم ومريم الفارسي في فئات 100، و200، و400 متر، ولبود السناني وعائشة خان وسارة النقبي في فئة "التتابع متنوع" وسلمى المري في فئة "الرمي".

وأكد علي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام أن منتخبنا الوطني أكمل مراحل متدرجة من إعداده خلال الفترة الماضية بكل من مصر وإثيوبيا، بالإضافة إلى التجمعات المحلية لتنفيذ البرنامج المقرر من الأجهزة الفنية وصولاً إلى مستوى الجاهزية المطلوبة قبل الانتقال إلى أجواء البطولة العربية في السعودية.

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