ختام دورة علم الحركة في تدريبات بناء الأجسام بـ«أكاديمية IFBB الدولية بدبي»

المصدر: دبي ــ البيان

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اختتمت بنجاح كبير، أمس، دورة علم الحركة في تدريبات بناء الأجسام، التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام بالخليج العربي ومقرها دبي للمرة الثانية، حيث تعتبر تلك الدورة من الدورات الحديثة في رياضة بناء الأجسام، وذلك على مدار يومي 7 - 8 الجاري بصالة «وورلد جيم» في أم الرمول بدبي، حاضر في الدورة المحاضر والحكم الدولي وليد عبدالكريم المدير العام للأكاديمية، بمشاركة كبيرة من المدربين والمدربات من داخل وخارج الدولة، واشتملت الدورة على المحاور التالية:

«مسيمات العضلات، مسيمات الهيكل العظمي، الوصف التشريحي للجسم، حركة الجسم والمفاصل، التشريح العضلي، شرح تدريبات المقاومة».

من جانبه، ثمن العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية، وأحد مؤسسي اللعبة، حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط على المشاركة في دورات الأكاديمية والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام في أكثر من 203 دول على مستوى العالم، مشيداً بحجم الإقبال الذي شهدته الدورة بشكل خاص، وكافة الدورات التي تؤهل المشاركين فيها إلى الحصول على درجة الماجستير في اللياقة البدنية وبناء الأجسام من الاتحاد الدولي بإسبانيا.

بدوره، أوضح المهندس وليد عبدالكريم، المحاضر الدولي مدير عام الأكاديمية، أن محاور الدورة شهدت التركيز بشكل مستمر على الأبحاث الرياضية الجديدة في طرق علم الحركة خلال الفترة الأخيرة، متمنياً أن يستفيد المدربون والمدربات بما تناولته المحاور، مبيناً أن التركيز طيلة عام 2024 بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، برئاسة الإسباني الدكتور رفائيل سانتوجا، كان بشكل كبير على دورات البرامج ذات الأهمية في حياة الرياضيين بشكل عام ولاعب بناء الأجسام بشكل خاص، موضحاً أن الدورات هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم وتعليم كيفية تطبيقها في حياة الرياضي بصوة تضمن تحقيق هذا الأمر، ويحرز تقدماً في المجال الرياضي.

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