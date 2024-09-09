46 دارساً في ختام دورة صقل مدربي الكاراتيه

المصدر: دبي ــ البيان

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اختتمت بنجاح كبير بصالة نادي الشارقة للألعاب الفردية على مدار 3 أيام دورة صقل وتصنيف للمديرين الفنيين ومدربي الكاراتيه والإداريين التي نظمها الاتحاد، ضمن خطته السنوية للارتقاء بالمستوى الفني للكاراتيه بالدولة في إطار مبادراته ضمن الخطة السنوية للاتحاد استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2024 ـ 2025، وشارك بالدورة 36 مدرباً ومساعد مدرب و10 إداريين.

وكان اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه قد وجه لجنة إعداد الخطة العامة للموسم الرياضي الجديد بضرورة إعطاء المزيد من الأهمية لدورات تأهيل وصقل المدربين من أجل الارتقاء بالمستوى الفني للمنافسات خلال الموسم من أجل إعداد المنتخبات الوطنية للمراحل السنية المختلفة للمشاركات بالاستحقاقات الدولية القادمة.

اشتملت الدورة على محاضرات نظرية وعملية جاء فيها أهم ما ورد في الشروط الفنية لبطولات الموسم، وشرح لأحدث تعديلات قانون التحكيم الدولي، إضافة إلى تدريب عملي للكاتا وللكوميتيه، واختتمت الدورة باختبارات نظرية وعملية للمدربين وفقاً للاتحاد الدولي للكاراتيه.

قام بإلقاء المحاضرات للمشاركين بالدورة كل من الخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد رئيس اللجنة الفنية عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد والخبير نادر بيجي مدرب منتخب الإمارات للكاتا والحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة الحكام عضو لجنتي الحكام بالاتحاد الآسيوي والدولي.

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