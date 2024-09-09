سوق دبي الحرة راعيا رسميا لبطولة "بريميير بادل P1 دبي"

المصدر: وام

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أعلنت جالوب جلوبال، الشركة المنظمة للنسخة الأولى من بطولة "بريميير بادل P1 دبي"، أن سوق دبي الحرة أصبحت الجهة الراعية الرسمية للبطولة.

وتُقام النسخة الأولى من بطولة "بريميير بادل P1 دبي" من 3 حتى 10 نوفمبر المقبل في استاد سوق دبي الحرة للتنس بمنطقة القرهود.

وتتضمن اتفاقية الرعاية التعاون مع علامة محلية بارزة تتميز بخبرة واسعة تمتد لعقود في مجال تنظيم الفعاليات الرياضية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الفعالية وترسيخ مكانة الإمارة بوصفها مركزاً رائداً لاستضافة المنافسات الرياضية الدولية.

وتعد بطولة "بريميير بادل P1 دبي" جزءاً من جولة بريميير بادل التي تضم 25 بطولة في 18 دولة بخمس قارات.

وتستقطب البطولة مجموعة من أبرز اللاعبين العالميين ضمن فئتي الرجال والسيدات لتتيح لهم فرصة الفوز بجائزة إجمالية قدرها 470 ألف يورو “1.89 مليون درهم إماراتي”.

وتقام البطولة لمدة أسبوع تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وهي ثمرة التعاون المشترك المدعوم من قبل اتحاد الإمارات للبادل تنس ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي وجولة بريميير بادل وشركة جالوب جلوبال.

وقال إيفان موديا، مدير بطولة بريميير بادل P1 دبي والرئيس التنفيذي لشركة جالوب جلوبال إن التعاون مع سوق دبي الحرة لرعاية النسخة الأولى من بطولة بريميير بادل P1 دبي يعد خطوة كبيرة في مسيرة الفعالية، لا سيما أنها تتميز بخبرة تمتد لعقود من عقد الشراكات مع أبرز الاتحادات والفعاليات الرياضية.

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