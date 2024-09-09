تصنيف المضرب: سينر يعزّز صدارته وزفيريف وفريتس أكبر المتقدمين

المصدر: أ ف ب

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عزّز الإيطالي يانيك سينر موقعه في صدارة التصنيف العالمي للرجال الصادر الإثنين بعد فوزه بلقبه الكبير الثاني في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة آخر البطولات الأربع الكبرى، في حين كان الألماني ألكسندر زفيريف الأكثر تقدما وبات ثانيا رغم خروجه من ربع النهائي.

كما سجّل الأميركي تايلور فريتس الذي حلّ وصيفا لسينر أكبر القفزات حيث شقّ طريقه الى المراكز العشرة الأوائل وأصبح سابعا متقدما خمس مراتب.

وكذلك، تقدم البريطاني جاك درايبر الذي حقّق مفاجأة كبيرة ببلوغه نصف النهائي خمسة مراكز وبات يحتل المركز العشرين عالميا.

وفيما بقي الإسباني كارلوس ألكاراس ثالثا رغم خروجه المبكر في فلاشينغ ميدوز، تراجع الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي ودّع من الدور الثالث مركزين وأصبح رابعا وهو الأسوأ له منذ كانون الثاني/يناير 2023 عندما كان يحتل المركز الخامس.

كذلك، تقدم الأميركي فرانسيس تيافو الذي وصل الى دور الأربعة 4 مراكز ليصبح في المركز الـ 16.

ولدى السيدات، حافظت البولندية إيغا شفيونتيك على صدارة التصنيف رغم خروجها المبكر في فلاشينغ ميدوز، متقدمة دائما على البيلاروسية أرينا سابالينكا المتوجة باللقب السبت.

وتقدمت منافستها في النهائي الاميركية جيسيكا بيغولا ثلاثة مراكز وأصبحت ثالثة، فيما تقدمت مواطنتها إيما نافارو التي بلغت نصف النهائي 4 مراكز وباتت ثامنة.

وسجلت الأميركية الأخرى كوكو غوف أكبر تراجع بعد إخفاقها في الدفاع عن لقبها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وباتت سادسة بتراجعها ثلاثة مراكز.

- تصنيف العشرة الأوائل:

1. يانيك سينر (إيطاليا) 11180 نقطة

2. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 7075 (+2)

3. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 6690

4. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 5560 (-2)

5. دانييل مدفيديف (روسيا) 5475

6. اندري روبليف (روسيا) 4645

7. تايلور فريتس (الولايات المتحدة) 4060 (+5)

8. هوبرت هوركاتش (بولندا) 4060 (-1)

9. كاسبر رود (النروج) 4010 (-1)

10. غريغور ديميتروف (بلغاريا) 3965 (-1)

- تصنيف العشر الأوليات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 10885 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 8716

3. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 6220 (+3)

4. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 5871

5. جازمين باوليني (إيطاليا) 5398

6. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 4983 (-3)

7. جنغ تشينوين (الصين) 3980

8. إيما نافارو (الولايات المتحدة) 3810 (+4)

9. باربورا كرايتشيكوفا (جمهورية التشيك) 3631 (-1)

10. ماريا ساكّاري (اليونان) 3515 (-1)

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