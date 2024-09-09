«ملك» و«هملول» الأفضل في تحديات «يذاع الهجن» بالمرموم

المصدر: دبي - البيان

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أقيمت بميدان المرموم لسباقات الهجن، صباح أمس، منافسات سن اليذاع لهجن أبناء القبائل في أولى جولات موسم السباقات الذي يشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن في إطار جهوده المستمرة لتعزيز وتطوير رياضة سباقات الهجن.

ونجحت «ملك» المملوكة لشعار حمد راشد حمد غدير الكتبي في تأكيد تميزها من خلال الشوط الأول لليذاع البكار المحليات، وذلك من خلال حصولها على توقيت قدره 6:11:5 دقائق، كما أكدت «عجيبة» لمالكها عبيد سلطان علي بالرشيد الكتبي جدارتها في الشوط الثاني لليذاع البكار المهجنات بزمن 6:13:6 دقائق، بينما حقق «هملول» لمالكه خليفة سلطان بالرشيد السويدي صدارة الشوط الثالث لليذاع الجعدان المحليات بتوقيت بلغ 6:12:6 دقائق، وذهبت صدارة الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات والتوقيت الأفضل إلى شعار راشد محمد سالم الراشدي الذي قدم «معدي» بزمن بلغ 6:06:7 دقائق.

شهدت التحديات مشاركة واسعة من مؤسسات هجن أبناء القبائل، حيث تنافست على مدار 20 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات، وأظهرت الهجن مستويات متميزة خلال السباقات، حيث سجلت أوقاتاً لافتة، ما أكد المستوى العالي للتحضيرات والاستعدادات لهذا الموسم.

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