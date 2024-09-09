15 شوطاً في منافسات «سن الإيذاع» لسباقات الهجن بالذيد

المصدر: الذيد - البيان

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شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن أمس، منافسات جديدة لشارة ديوان رئيس الدولة لسباقات الهجن العربية، وتضمنت المنافسات التي أقيمت بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، إقامة 15 شوطاً لسن الإيذاع لهجن أبناء القبائل، وامتد السباق لمسافة 4 كيلومترات.

وجاءت المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشـــــــوط الأول «غازيه» لـمصبح سويدان الكتبي، الشـــــــوط الثاني «الفارسة» لـمحمد خلفان الكتبي، الشــــــــوط الثالث «الدرع» لـناصر عبيد سلطان الكتبي التوقيت، الشــــــــوط الرابع «لافي» لـحمد يعروف الكتبي، الشــــــــوط الخامس «شرده» لـحمد ناصر الكتبي، الشــــــــوط السادس «مخلابه» لـسعيد حزيم ثعيلب الهاجري، الشــــــــوط السابع «ندي» لـسلطان على سلطان الكتبي، الشــــــــوط الثامن «ترفه» لـراشد خلفان بن جرش الكتبي، بزمن قدره 6:08:84، أفضل توقيت، الشــــــــوط التاسع «محدث» لـسعيد خلفان الحافري، الشــــــوط العاشر «غيار»لـعبد الله مطر الكتبي، الشــــــوط الـ 11 «هامه» لـمبارك راشد حضيرم الكتبي، الشــــــوط الـ 12«الشبابيه» لـشطيط مصبح الكتبي، الشــــــوط الـ13 «ولد الظبي» لـشطيط مصبح مسحار الكتبي، الشـــــــوط الـ 14 «ورسان» لـسعيد مبارك عيد الكتبي، الشــــــوط الـ 15 «غنايم» لـمبارك راشد الكتبي.

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