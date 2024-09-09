منتخبنا يهزم الهند في آسيوية ناشئي اليد

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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فاز منتخب الإمارات لناشئي اليد، أمس، على نظيره المنتخب الهندي بنتيجة 26/ 20، في بداية مشواره بدور تحديد المراكز من 9 إلى 13 في البطولة الآسيوية الـ 10 لناشئي كرة اليد «تصفيات بطولة العالم للناشئين تحت 18 سنة»، والمؤهلة لبطولة العالم 2025 في سلوفينيا، والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان حتى الـ 14 سبتمبر الجاري.

نجح منتخبنا في الشوط الثاني الذي دانت إليه أفضلية الأداء في التقدم بالنتيجة، ويتقدم تدريجياً موسعاً الفارق إلى نهاية المباراة بفوز معنويا.

وسيخوض منتخبنا مباراته الثانية في هذا الدور اليوم بمواجهة نظيره منتخب الصين تايبيه، وسيختتم منتخبنا مشواره في البطولة الخميس بلقاء المنتخب العراقي في آخر مبارياته في هذا الحدث الآسيوي.

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