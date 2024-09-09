سلطان بن خليفة: مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج حقق أهدافه

المصدر: أبوظبي - البيان

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أشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالنجاح المتميز للنسخة الثلاثين من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج التي حققت أهدافها بمشاركة أكثر من 2500 لاعب ولاعبة من 82 دولة، وبمشاركة قياسية للاعبين المواطنين الذين بلغ عددهم 333 لاعباً ولاعبة.

وثمّن رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، للمهرجان بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج بالجهود التنظيمية المتميزة لنادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية برئاسة حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة النادي، مثمناً إقامة احتفال مسيرة شعلة مئوية الاتحاد الدولي للشطرنج، في مركز المارينا مول بأبوظبي برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، حيث حمل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الشعلة في بداية الاحتفال، بحضور أركادي دفوركوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان أن وصول المهرجان إلى هذه المرحلة من النجاح في مسيرته الممتدة يتوج الدعم والاهتمام اللامحدود من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي وجهود مجلس إدارة النادي والأجهزة التنفيذية والفنية والإدارية.

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