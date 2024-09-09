غانم الهاجري يزور جناح «القوس والسهم» في «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار غانم مبارك الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، جناح اتحاد الإمارات للقوس والسهم في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وكان في استقباله الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس الاتحاد وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

واطلع المدير العام للهيئة العامة للرياضة، من الدكتور سعيد الكعبي على جهود الاتحاد الملموسة في تطوير لعبة القوس والسهم، والاستراتيجيات الطموحة لنشر اللعبة والارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، ومواكبة التطور العالمي الذي تشهده اللعبة.

وأكد الدكتور سعيد الكعبي، أن حرص الاتحاد على المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية ينبع من اهتمامهم بنشر اللعبة، وتعريف ضيوف المعرض بأهدافها ودورها في تنمية القدرات، والإيجابيات الكثيرة المرتبطة بممارستها وفق متطلبات بسيطة في متناول الجميع، وإتاحة الفرصة لهم بتجربة تفاعلية تحت إشراف مدربين مختصين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز