نادي العين للشطرنج ينظم بطولة حمدة تريم الخيرية

المصدر: العين - البيان

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نظم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بطولة حمدة بنت تريم الخيرية للشطرنج، بنجاح كبير، وذلك احتفالاً باليوم العالمي للعمل الخيري، وقد تم تخصيص جميع عائدات البطولة، والجوائز المالية لصالح مؤسسة حمدة بنت تريم الخيرية، التي تعتبر إحدى المؤسسات الرائدة في الأعمال الخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، شهدت البطولة حضور ومشاركة تريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وعبد الكريم المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج.

من جانبه، أعرب تريم مطر عن امتنانه بمبادرة نادي العين، وتنظيم هذه البطولة النوعية التي تدعم العمل الخيري، وتسهم في إبراز دور المؤسسات الخيرية، بما في ذلك مؤسسة حمدة بنت تريم، التي قدمت إسهامات كبيرة من خلال إنشاء مجمعات سكنية وتعليمية وصحية في عشر دول أفريقية.

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