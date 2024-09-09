أبطال الإمارات يتألقون في «بينوس كلاسيك لبناء الأجسام» بدبي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج علي بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الفائزين في بطولة بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والرياضات المصاحبة، والتي تقام منافساتها في مركز دبي التجاري بتنظيم نادي بينوس الرياضي في دبي.

وأكد نائب رئيس الاتحاد أن بطولة بينوس كلاسيك إضافة مهمة إلى البطولات، التي ينظمها ويشرف عليها اتحاد الإمارات لبناء الاجسام واللياقة، موضحاً أن فوز لاعبي الإمارات بعدد مميز من الميداليات الملونة في بطولتي كأس العالم والآسيوية خلال السنوات الماضية يعكس قيمة هذه الشراكة بين الاتحاد والصالات الرياضية.

وضمن نتائج البطولة حقق لاعبو منتخب الإمارات 7 ميداليات، خلال المشاركة في بطولة العرب لمصارعة الذراعين، والتي ينظمها الاتحاد العربي لمصارعة الذراعين، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ودعم نادي بينوس الرياضي، وذلك في اليوم الأول من البطولة، حيث نجح سالم سعود المروي في الفوز بالميدالية الذهبية في فئة الشباب وزن 80 كيلوغراماً باليد اليمنى، ونال عبدالله الشراري ذهبية الوزن المفتوح لأصحاب الهمم، بينما نال أحمد صالح خرخور الميدالية الفضية في الماستر باليد اليمنى، وحصد خالد محمد الشحي الميدالية الفضية في وزن 80 كيلوغراماً للشباب باليد اليمنى، وحقق أحمد سعيد الكبير ميداليتين برونزيتين لفئة الماستر باليدين اليمنى واليسرى، وحصد جاسم المطروشي برونزية أصحاب الهمم.

وفي أبرز نتائج منافسات الموسكولار فيزيك فاز المصري محمد مصطفى عبد اللطيف بالميدالية الذهبية، وحصد الإماراتي عبدالله البلوشي الميدالية الفضية، وتوج المقيم الإماراتي حسن عراف بالميدالية البرونزية.

كما كشفت البطولة عن تميز لاعبي مصر في الكلاسيك فيزيك لفئة 175 سم بنيل اللاعبين محمد شحاتة، ومحمد رزق، وخالد محمد، الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية بالترتيب، بينما حل الإماراتي خالد إبراهيم رابعاً، وفي بطل الأبطال الكلاسيك فاز اللاعب سجاد حيدري «الاتحاد الدولي» بالميدالية الذهبية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز