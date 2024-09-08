تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في مونديال القدرة.. والحربي يحصل على الميدالية الفضية

المصدر: وام

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أسدل الستار اليوم الأحد على فعاليات بطولة العالم للقدرة في فرنسا بتتويج أبطال مونديال 2024 في ميادين مونبازير التي استضافت فعاليات الحدث بمشاركة 118 فارساً وفارسة من 39 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأعلن الاتحاد الدولي للفروسية رسمياً على هامش مراسم التتويج في حفل الختام استضافة محافظة العلا في المملكة العربية السعودية الشقيقة للنسخة المقبلة من البطولة في عام 2026.

وتوج الفارس الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الفريق الملكي البحريني بالميدالية الذهبية في فئة الفردي للنسخة الثانية على التوالي، كما حصل جواده «أفيريست لا ماجوري» على جائزة أفضل حالة خيل في البطولة، وحصل الفارس الإماراتي سعيد أحمد جابر الحربي على الميدالية الفضية بعد إحرازه الوصافة على صهوة «كاسلبار كادبرا» ليؤكد فرسان الإمارات حضورهم المميز بعد اعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة على التوالي، فيما نالت الفارسة الفرنسية ميلودي الميدالية البرونزية.

وجرت خلال مراسم التتويج تكريم الفائزين ضمن المراكز العشرة الأولى من بينهم وصيف مونديال بوذيب في الإمارات 2023 وبطل النسخة 2021 في ايطاليا الفارس سالم حمد ملهوف الحائز على المركز الخامس على صهوة "هدير".

واحتفظ المنتخب الفرنسي بذهبية الفرق في بطولة العالم للقدرة ونال المنتخب الصيني الميدالية الفضية فيما حصد المنتخب الماليزي الميدالية البرونزية.

وتوجه الدكتور محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة فريق فرسان الإمارات بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على دعم سموهما الكبير لرياضة الفروسية وسباقات القدرة، كما توجه بالشكر إلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي للفروسية على متابعته لمشاركة فريق الإمارات في المحفل الدولي بفرنسا إضافة إلى جميع المشاركات الأخرى في الاستحقاقات الخارجية.

من جانبه تقدم الفارس سعيد أحمد جابر الحربي وصيف بطولة العالم للقدرة، بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على الاهتمام برياضة الآباء والأجداد ودعم فرسان الإمارات، مهنئاً الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الفريق الملكي البحريني للقدرة بمناسبة تتويجه عن جدارة باللقب للمرة الثانية على التوالي.

ووصف الحربي الجواد "كاسلبار كادابرا" بأنه بطل غير متوج بعد الأداء المميز الذي قدمه على مدار السباق، وليس بغريب عليه كونه ابن الفرس "اليمامة" نجمة مونديال 2014، متوجهاً بالشكر والتقدير لفرق العمل من نادي دبي للفروسية وجميع القائمين على جهودهم في تقديم كافة التسهيلات وتذليل كل الصعوبات أمام فرسان الإمارات في البطولة.

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