زيادة عدد رياضات «الأولمبياد الخاص» تحضيراً للألعاب الشتوية

المصدر: القاهرة - البيان

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أوصت الجلسة الختامية للرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بزيادة عدد الرياضات في مختلف برامج المنطقة، استعداداً للألعاب العالمية الشتوية التي تستضيفها تشيلي عام 2027، وحض الرئيس الإقليمي على أن تشارك المنطقة في هذه الألعاب بأكبر عدد من الرياضات.

جاء ذلك في ختام اجتماعاتها التي اختتمت بالقاهرة، واستمرت على مدى أربعة أيام، برئاسة المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي، وفي حضور أعضاء الرئاسة من القاهرة، د. عماد محي الدين رئيس قطاع الرياضة والتدريب، ود. شريف الفولي رئيس قطاع الألعاب والمسابقات، وحصة الزرعوني مدير الاتصالات وتطوير الشراكة.

ومن بين التوصيات المهمة التي خرجت بها الجلسة الختامية للاجتماع، التوسع في برنامج مدارس الأبطال، وتنشيط مجالس اللاعبين القادة واللاعبين الشباب، وإدخال دول جديدة في مشروع المدارس القادة ومدارس الأبطال الموحدة، ومجلس أسرة اللاعبين والعائلات، والحرص على عقدها بشكل دوري، كما تمت التوصية بتوسعة البرنامج الصحي.

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