«أبيض الناشئين» يلتقي نظيرة الهندي في «آسيوية اليد»

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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يخوض منتخب الإمارات لناشئي اليد في الساعة الثانية من ظهر اليوم مباراته أمام نظيرة المنتخب الهندي في دور تحديد المراكز من 9 إلى 13 في البطولة الآسيوية الـ10 لناشئي كرة اليد «تصفيات بطولة العالم للناشئين تحت 18 سنة»، والمؤهلة لبطولة العالم 2025 في سلوفينيا، والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 3 ولغاية 14 سبتمبر الجاري.

وكان منتخبنا فقد فرصة التأهل للدور الثاني للبطولة الذي ضمم 8 منتخبات من أصل 13 منتخباً مشاركاً في هذا الحدث الآسيوي عقب احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثالثة.

ويخوض منتخبنا مبارياته في هذا الدور ضمن المجموعة وفقد التأهل للدور الرئيس وتضم إلى جانبه منتخبات الصين تايبيه حيث سيواجهه غداً وسيلتقي منتخبنا نظيره المنتخب العراقي يوم الخميس المقبل في آخر مبارياته في هذا الحدث الآسيوي.

وتأهلت للدور الرئيس للبطولة 8 منتخبات تم توزيعها لمجموعتين ضمن الأولى السعودية وكوريا الجنوبية والأردن وإيران، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات البحرين واليابان وقطر والكويت.

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