«العين للشطرنج» يكرّم الفائزين في بطولة حمدة بنت تريم الخيرية

المصدر: العين - البيان

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أحرز الأستاذ الدولي جورجي سيباشفيللي، لقب كأس بطولة حمدة بنت تريم الخيرية للشطرنج، محققاً العلامة الكاملة برصيد 7 نقاط، وحصدت اللاعبة زينب درويش المعمري، المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وجاءت وافية درويش المعمري، ثالثة برصيد 5.5 نقاط. ونظم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية البطولة، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري، وتم تخصيص عائداتها لصالح مؤسسة حمدة بنت تريم الخيرية.

وتم تنظيم المنافسات وفق النظام السويسري، من سبع جولات، وحصل كل لاعب على زمن تفكير قدره ثلاث دقائق للمباراة، مع ثانيتين لكل نقلة، وفق نظام فيشر للشطرنج الخاطف «البليتز». شهدت البطولة حضور تريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وعبدالكريم المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، وقد أشاد تريم مطر بمبادرة نادي العين، وأعرب عن امتنانه لتنظيم هذه البطولة النوعية، التي تدعم العمل الخيري، وتسهم في إبراز دور المؤسسات الخيرية، بما في ذلك مؤسسة حمدة بنت تريم.

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