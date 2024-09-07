مريم الزيودي ومحمد خميس يحققان المركز الرابع في" القوى" و"الأثقال" في "بارالمبية باريس"

المصدر: وام

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حقق الثنائي مريم الزيودي ومحمد خميس، لاعبا منتخبا الإمارات لألعاب القوى ورفع الأثقال، المركز الرابع، في منافساتهما بدورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024" التي تختتم فعالياتها غداً الأحد بإقامة الحفل الختامي في "ستاد دي فرانس" بعد 12 يوماً من المنافسات، في حين تصل البعثة إلى العاصمة أبوظبي مساء بعد غد الأثنين.

ففي ألعاب القوى، أحتلت مريم الزيودي المركز الرابع في نهائي مسابقة دفع الجلة فئة (F40) للسيدات، التي أقيمت على "ستاد دي فرانس"، بعدما حققت رقما جديداً لها قدره 8.62 متر، بفارق 4 سنتيمتر أقل من صاحبة المركز الثالث التونسية رجاء الجبالي التي حققت 8.66 متر، ونالت الميدالية البرونزية.

وفازت بالميدالية الذهبية والمركز الأول الهولندية لارا بارس، التي حققت رقما بارالمبياً جديداً قدره 9.10 متر، فيما نالت الفضية البولندية ريناتا سيلفينسكا، التي حققت 9.00 متر.

وفي رفع الأثقال، التي شارك فيها البطل المخضرم محمد خميس، بمنافسات نهائي وزن 88 كجم فئة (PO)، حل أيضا في المركز الرابع بعدما نجح في رفع وزن 210 كجم، بفارق 4 كجم أقل عن الأوكراني يوري بابانيتس الذي اقتنص المركز الثالث بعدما رفع وزن 214 كجم، في حين لم يوفق خميس في محاولتين متتاليتين لرفع وزن 215 كجم.

وفاز بالمركز الأول الصيني بانبان يان بعدما رفع وزن 242 كجم، محققا رقما بارالمبياً جديداً وحصد الميدالية الذهبية، في حين نال المصري محمد صبحي المركز الثاني بعدما رفع وزن 224 كجم، ليحصد الميدالية الفضية.

وكانت مريم الظنحاني، لاعب الجودو، قد خسرت في دور الـ16 لوزن 70 كجم، فئة (J1) أمام الأذربيجانية خطيره إيزميافا 1-10 في المباراة التي أقيمت على صالة "شامب دي مار أرينا".

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