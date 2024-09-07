عبدالله الشرقي يتوج الفائزين ببطولة بينوس كلاسيك لبناء الأجسام

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الفائزين الأوائل في اليوم الأول لبطولة بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والرياضات المصاحبة، والتي تقام منافساتها في مركز دبي التجاري، برعاية مجلس دبي الرياضي، وإشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، وتنظيم نادي بينوس الرياضي في دبي.

شهد التتويج رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الدكتور روفائيل سانتوجا، ونائب رئيس الاتحاد الإماراتي علي بن حيدر، والأمين العام محمد المري، ورئيس اللجنة المنظمة، أنيس بينوس، وعدد من القيادات الرياضية.

ونجح لاعب منتخب الإمارات علي ضاوي في الفوز بكأس بطل الأبطال لفئة الفيزيك، والميدالية الذهبية في فئة 176 سم، وفي باقي الفئات فاز اللاعب المصري عبد الرحمن محمد بفضية 176 سم، ونال البرونزية المقيم الإماراتي شام شي، وفي فئة الشباب فيزيك فاز المصري علي محمد أحمد بالذهبية، ونال الفضية المقيم الإماراتي عبدالله فيصل.

وفي فئة 173 سم فاز اللاعب تقي رضائي بالذهبية، وفاز المقيم الإماراتي اليجا توكباه بالفضية، وحصد السوري أحمد يونس البرونزية، وفي فئة أطول من 176 سم فاز بالذهبية شاهين مولائي، وحصد الفضية المقيم الإماراتي محمد أحمد عبد الجليل، ونال البرونزية العماني فهد محمود الفوري.

من جهته أكد اللاعب علي ضاوي سعادته للفوز بالكأس والذهبية، موضحاً أنها المرة 11، التي يفوز بها بكأس بطل الأبطال خلال مسيرته الرياضية، موضحاً أن بطولة بينوس الدولية يشارك بها عدد كبير من نجوم العالم، مما جعل المنافسات تظهر بصورة قوية، وأهدى ضاوي الإنجاز إلى الأسرة الرياضية الإماراتية، والى المدير الفني للمنتخب الوطني، زويد سالمين، ومدربه الماسّ موسى البلوشي، وأسرة نادي بينوس الرياضي.

وفي مصارعة الذراعين فاز اللاعب الإماراتي عبدالله الشراري بذهبية الوزن المفتوح لفئة أصحاب الهمم، بعد فوزه على الكويتي خالد العوضي.

بدوره أوضح محمد العكيدي، منظم البطولة أن منافسات اللياقة البدنية شهدت دعماً كبيراً منذ أن تم اعتمادها إحدى رياضات اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، من خلال تنظيم العديد من البطولات في الفجيرة ودبي، والمشاركة في بطولات عالمية، ونتقدم بالشكر إلى بينوس كلاسيك لفسح المجال بتنظيم هذه البطولة خلال المهرجان، الذي يشهد مشاركة كبيرة لهذه الرياضات، وحضور مميز لقيادتها وعشاقها.

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