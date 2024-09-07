مليون درهم حصاد مزاد الهجن بمعرض أبوظبي للصيد والفروسية

المصدر: وام

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حصد مزاد الهجن الذي نظمته المجموعة العلمية المتقدمة بجناحها بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2.5 مليون درهم حصيلة بيع 15 من المطايا وبلغ أعلى سعر 600 ألف درهم.

وأكد خليفة عبد الله النعيمي الرئيس التنفيذي للمجموعة حرص "المجموعة" على المشاركة في المعرض منذ عام 2005 والذي شهد تنظيم أول مزاد نظامي للهجن في العالم وأشار إلى الإقبال الكبير من الزوار على جناح المجموعة في المعرض لاسيما أن المزاد هذا العام قدم سلالات عدة من الهجن منها الشامخ وجبار وضاري وغيرها وهي سلالات سباقات متميزة وكانت في متناول الجميع، إذ تم بيع جميع المعروض بمشاركة كبيرة من المزايدين.

وأوضح أن المجموعة أطلقت خلال مشاركتها في المعرض النسخة الثانية من كتاب "علم التكاثر عند الجمال"، إذ يعتبر مرجعاً لأطباء علم التكاثر في العالم، وجاءت الطبعة الثانية محدثة بعد جهود كبيرة من الأطباء الباحثين بالمجموعة العلمية المتقدمة.

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