«الأبيض» يواجه كوريا الجنوبية في افتتاحية نخبة آسيا للرجبي

المصدر: إنشيون - البيان

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يدشن منتخبا الإمارات للرجال والسيدات للرجبي اليوم، مشواريهما في الجولة الأولى من سلسلة كأس آسيا للنخبة لسباعيات الرجبي، والتي تستمر على مدار يومين بمدينة إنشيون الكورية. ويخوض منتخب الرجال مباراته الأولى في البطولة أمام كوريا الجنوبية صاحب الأرض والجمهور في افتتاح مباريات المجموعة الثانية، والتي تضم معهما هونغ كونغ حامل اللقب وسنغافورة، ويلتقي في مباراته الثانية أمام سنغافورة، فيما ستكون الثالثة أمام هونغ كونغ ضمن الدور الأول للبطولة، ويتأهل الأول والثاني للدور نصف النهائي الذي سيقام غداً الأحد، وتضم المجموعة الأولى اليابان والصين وتايلاند وماليزيا.

فيما يدشن منتخبنا الوطني للسيدات، مشواره في البطولة بمواجهة اليابان أقوى المنتخبات ضمن المجموعة الأولى، ويلعب مواجهته الثانية أمام تايلاند، ثم المباراة الثالثة أمام كازاخستان، وتضم المجموعة الثانية الصين وهونغ كونغ وسنغافورة وماليزيا.

وتقام الجولة الثانية من السلسلة يومي 21 و22 سبتمبر الجاري، في مدينة هانجشو الصينية، فيما تقام الجولة الثالثة في بانكوك يومي 9 و10 نوفمبر المقبل، وتشهد على هامشها اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، والتي ستشهد انتخابات الدورة الجديدة.

وأكد سعود بالشالات عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس البعثة أن الاستعدادات لم تتوقف في آخر 3 شهور، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها منتخب السيدات في النخبة، وتمثل تجربة مميزة للمنتخب في اكتساب الخبرة وصعود الرجال والسيدات للنخبة إنجاز للرجبي الإماراتي، والذي حقق قفزات كبيرة على مدار السنوات الماضية، وكان رقماً صعباً في مختلف البطولات، خاصة القارية والعربية.

وأضاف: «نأمل أن نقدم المستوى المأمول الذي يليق بالرجبي الإماراتي، وسط نخبة القارة، ولدينا طموح أن يحقق منتخب الرجال قفزة في الجولة الأولى من السلسلة بالصعود للمربع الذهبي مع الأربعة الكبار، في خطوة أولى من طموحاتنا».

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