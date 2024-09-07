أكاديمية فاطمة بنت مبارك تستضيف البطولة الأولى للريشة الطائرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، اليوم منافسات البطولة الأولى للريشة الطائرة، التي ينظمها نادي أبوظبي لألعاب المضرب، وتستمر يومين، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة، في فئتي الرجال والسيدات تحت 13، و15، و17 سنة.

وأعلن نادي أبوظبي لألعاب المضرب تفاصيل البطولة برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية واتحاد الإمارات للريشة الطائرة.

وأكد النادي اكتمال الاستعدادات لانطلاق البطولة وتوفير جميع متطلبات نجاحها، بما يسهم في تعزيز تطور اللعبة.

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