25 لاعباً في بطولة براعم الطاولة بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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بمشاركة 25 لاعباً، نظم مجلس الشارقة الرياضي بطولة براعم كرة الطاولة بنادي الذيد يمثلون 5 أندية هي: الذيد والشارقة والمدام وخورفكان ودبا الحصن، وفاز بالمركز الأول محمد يوسف لاعب نادي الشارقة وحل زميله خليفة إسحاق في المركز الثاني وحصل حمدان الحوسني لاعب خورفكان على المركز الثالث واشترك معه محمد أمير لاعب الشارقة، وتأتي هذه البطولة ضمن خطة إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس لاستمرار نشاط اللاعبين والتجهيز للموسم الجديد مع تطوير المستويات واكتشاف المواهب بالمتابعة مع مدربي اللعبة بالأندية.

وسيتم تنظيم دورة مجمعة لفرق الأشبال بنادي خورفكان بمناسبة افتتاح الصالة الجديدة بالنادي بمشاركة أندية خورفكان ودبا الحصن والذيد والعروبة.

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