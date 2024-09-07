كازاخستان تتصدر منافسات نصف نهائي آسيوية الملاكمة بالعين

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت انطلاقة منافسات الدور نصف النهائي للبطولة الآسيوية للملاكمة للناشئين والواعدين، أمس، سيطرة لاعبي كازاخستان في مختلف الأوزان والفئات، وذلك بفوز وتأهل 11 لاعباً ولاعبة، إلى الدور النهائي. وتستمر منافسات البطولة، المقامة حالياً في مركز أدنيك بالعين بمشاركة 462 لاعباً ولاعبة، وتختتم بعد غدٍ.

وجاءت أوكرانيا ثانياً خلف كازاخستان، بعد فوز لاعبيها وتأهل 5 منهم، وتلتها الهند وأوزبكستان بـ 3 لاعبين لكل منتخب، ثم لاعبيْن لكل من طاجيكستان، وإيران. وتتواصل اليوم السبت منافسات نصف النهائي للبطولة، على أن تقام منافسات الدور النهائي لفئة الواعدين والواعدات غداً، ونهائي الناشئين والناشئات بعد غدٍ.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز