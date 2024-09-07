الأولمبياد الخاص الإماراتي يشارك في «ألعاب مالطا» الخميس المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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يشارك الأولمبياد الخاص الإماراتي في «ألعاب مالطا للأولمبياد الخاص 2024»، والتي تقام في الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر الجاري، بوفد يضم 20 لاعباً من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية، يرافقهم 12 كادراً من الجهازين الفني والإداري.

وتم اختيار اللاعبين المشاركين في البطولة الدولية من مختلف أندية أصحاب الهمم في الدولة.

وبدأ الأولمبياد الخاص الإماراتي، أمس، معسكراً تدريبياً، 4 أيام ويقام برعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ويشمل تدريبات في خمس رياضات، يشارك بها الوفد في ألعاب مالطا، وهي السباحة، وكرة الطاولة، وألعاب القوى، وكرة القدم، والبوتشي.

وأكد طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، أن إدارة الأولمبياد تتطلع إلى تحقيق المعسكر الداخلي لأهدافه، من خلال تجهيز اللاعبين بأفضل صورة لهذه المشاركة.

من جهته أكد سعيد الظاهري مدير إدارة التطوير الإقليمي في العين والظفرة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، التزام الدائرة بدعم أصحاب الهمم في جميع أنحاء الدولة لإعطائهم الفرصة للوصول إلى مرافق التدريب المناسبة، وكذلك الجاهزية الكاملة لتحقيق النتيجة المرجوة.

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