3 منافسات تختتم مشاركة الإمارات في «بارالمبية باريس»

المصدر: باريس - البيان

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تختتم بعثة الإمارات مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، اليوم السبت، بخوض منافسات 3 رياضات في اليوم الحادي عشر للدورة، وقبل الختام الرسمي للبطولة المقرر له غداً الأحد.

ففي ألعاب القوى، تخوض مريم الزيودي منافسات نهائي مسابقة دفع الجلة فئة «F40» للسيدات، على «استاد دي فرانس»، وفي الجودو سيكون الظهور الأول لمريم الظنحاني، التي تخوض منافسات دور الـ16 لوزن 70 كغم، حيث تلتقى في مباراتها الأولى الآذرية خطيرة إيزميافا على صالة «شامب دي مار أرينا»، وفي رفع الأثقال يخوض البطل المخضرم محمد خميس منافسات نهائي وزن 88 كغم فئة «PO»، وتعد مشاركة النجم محمد خميس، بطل الإمارات في رفع الأثقال في الألعاب البارالمبية «باريس 2024» تاريخية، نظراً لأنها النسخة السابعة له على التوالي في مسيرة إنجازات متواصلة منذ 24 عاماً، كللها بالتتويج بـ3 ميداليات بارالمبية.

من جانبه، أكد ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن بارالمبية «باريس 2024» شهدت إشادة جميع الوفود بالتنظيم.

وضمن نتائج المنافسات جرت أمس، احتل محمد عثمان المركز الثامن في تصفيات سباق 800 متر على الكراسي المتحركة فئة «T34»، التي أقيمت على مضمار «استاد دي فرانس» بباريس، محققاً زمناً قدره 1.44.88 دقيقة. وفي الدراجات، شارك أحمد البدواوي في منافسات نهائي سباق الطريق فردي ضد الساعة فئة «C5»، وخرج من السباق قبل نهايته بلفة.

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