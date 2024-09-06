محمد خميس.. مسيرة تاريخية في رفع الأثقال "البارالمبية"

المصدر: وام

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تعد مشاركة النجم محمد خميس، بطل الإمارات في رفع الأثقال في الألعاب البارالمبية "باريس 2024" تاريخيه" نظراً لأنها المشاركة السادسة له في مسيرة إنجازات متواصلة منذ 24 عاماً، كللها بالتتويج بـ 3 ميدالية بارالمبية.

ويخوض خميس غداً ، منافسات نهائي وزن 88 كجم فئة “PO” في رفع الأثقال ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024" .

واستهل خميس “54 عاماً” أولى مشاركاته في الدورات البارالمبية بنسخة "سيدني 2000" التي شهدت على ظهوره الأول في ذلك المحفل البارالمبي الكبير، وحقق وقتها المركز الرابع.

وانطلق خميس في مسيرة الإنجازات من مشاركته الثانية في "أثينا 2004"، حيث أهدى الإمارات أول ميدالية ذهبية لها في تاريخ مشاركاتها بالألعاب البارالمبية.

وتواصلت مسيرة إنجازات بطلنا محققا الميدالية الفضية في "بكين 2008"، ورغم أن الإصابة حرمته من المشاركة في دورة "لندن 2012" إلا أنه عاد وحصد الميدالية الذهبية في دورة "ريو دي جانيرو 2016"، وعاودته الإصابة مجدداً خلال منافسات دورة طوكيو 2020" لتحرمه من انجاز جديد.

ونجح محمد خميس – الأب لـ8 أبناء- عبر مسيرته في تحدي "شلل الأطفال" الذي أصابه في عمر سنة ونصف السنة ولم يستسلم له بفضل تشجيع أسرته ودعم المسؤولين وهو ما زاده إرادة وإصرارا على تحقيق إنجازات غير مسبوقة.

ووفق تصريحات مدربه المغربي تيتو قاسم، المرتبط معه طوال مسيرته، فقد انخرط خميس في مجموعة معسكرات الإعداد لخوض منافسات "باريس 2024" متحدياً السن والصعوبات المتوقعة لخوض منافسات تعد الأقوى في تاريخ الدورات البارالمبية.

وقال إن خميس يتطلع إلى تحقيق إنجاز كبير في دورة باريس 2024 وتكرار إنجازاته السابقة التي حققها على مدار حوالي 20 عاماً، رغم صعوبة المنافسة في هذه الدورة، وكبر سنه حيث يعد من اكبر لاعبي الدورة على الإطلاق.

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