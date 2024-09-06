منتخبنا الوطني يحرز 3 ميداليات في مونديال الشباب للكيك بوكسينج

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرز منتخبنا الوطني للشباب 3 ميداليات، بواقع "فضيتين وبرونزية" في ختام مشاركته الأولى ببطولة العالم للشباب للكيك بوكسينج التي أقيمت في العاصمة المجرية "بودابست" بإشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وحقق اللاعب عبدالله خالد الشميلي الفضية الأولى في فئة 10 إلى 12 سنة في وزن تحت 32 كجم، وجاءت الفضية الثانية بواسطة اللاعب سيف ياسر ضمن فئة 13 إلى 15 سنة في وزن تحت 47 كجم في "ستايل البوينت فايت".

وحصد عصام أيمن خليل برونزية فئة 15 إلى 16 سنة تحت وزن 54 كجم في "ستايل الكي ون".

وأكد علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج أن النتائج الإيجابية في البطولة العالمية تؤكد القاعدة الواعدة للعبة، ودور الاتحاد في رفع مستويات الأداء لدى المواهب الوطنية من أجل التمثيل المشرف للمنتخب ولرياضة الإمارات في الاستحقاقات القارية والعالمية.

وقال إن لدى الاتحاد منتخبات للفئات العمرية في "ستايل الكي ون" و"ستايل البوينت فايت"، وهما من الأنواع المهمة في مسابقات الكيك بوكسينج العالمية، ما يؤكد التأثير الكبير للمسابقات المحلية وانعكاسها الإيجابي على خطط اكتشاف المواهب وإعدادهم وضمهم للمنتخب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز