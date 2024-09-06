كازاخستان تتصدر منافسات نصف نهائي آسيوية الملاكمة بالعين

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت انطلاقة منافسات الدور نصف النهائي للبطولة الآسيوية للملاكمة للناشئين والواعدين، أمس، سيطرة لاعبي كازاخستان في مختلف الأوزان والفئات، وذلك بفوز وتأهل 11 لاعبا ولاعبة، إلى الدور النهائي.

وتستمر منافسات البطولة، المقامة حاليا في مركز أدنيك بالعين بمشاركة 462 لاعبا ولاعبة، حتى 9 سبتمبر الجاري.

وبحسب البيان الصادر عن اتحاد الإمارات للملاكمة، جاءت أوكرانيا ثانيا خلف كازاخستان، بعد فوز لاعبيها وتأهل 5 منهم، وتلتها الهند وأوزبكستان بـ3 لاعبين لكل منتخب، ثم لاعبين اثنين لكل من طاجيكستان، وإيران.

وتتواصل غدا "السبت" منافسات نصف النهائي للبطولة، على أن تقام منافسات الدور النهائي لفئة الواعدين والواعدات يوم 8 سبتمبر الجاري، ونهائي الناشئين والناشئات يوم 9 من الشهر نفسه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز