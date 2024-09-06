محمد العويس ومروة الحمادي يخوضان تحدي «آسيوية الشراع»

المصدر: متابعة - البيان

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يشارك منتخبنا الوطني لرياضة الشراع الحديث في منافسات كأس آسيا 2024 فئات (الكا 7 و6 و4) التي انطلقت أول من أمس في جرز بينغو التايوانية، وتختتم بعد غدٍ، بمشاركة منتخبات اليابان والصين وتايوان وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند، بالإضافة منتخبنا الوطني الذي يعد المنتخب الوحيد من غرب آسيا.

وأوفد اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث الثنائي بطلنا محمد خالد العويس وبطلتنا مروة الحمادي للمشاركة في الحدث بعد النتائج الطيبة التي حققاها مع المنتخب الوطني في مشاركاته المتعددة هذه السنة.

وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في إطار خطط اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان وجهود مجلس الإدارة الرامية لإعداد لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية وصقل مهاراتهم استعداداً للاستحقاقات الكبيرة المقبلة والمرتقبة ومن بينها الاستحقاقات العالمية والدولية والإقليمية في الطريق نحو تحقيق حلم المشاركة الثالثة للشراع الحديث في الدورات الأولمبية ودورة الألعاب الأولمبية المقبلة في لوس أنجليس 2028.

وكان اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث قد صمم ونفذ برنامجاً حافلاً للمنتخبات الوطنية في الفترة الماضية شمل العديد من المحطات بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، وتضمن المشاركة في البطولة العربية السادسة عشرة في الكويت، والتي استضافتها الكويت خلال شهر فبراير وعاد منها أبطال وبطلات المنتخب بالمركز الأول بعد تصدرهم جدول الميداليات بجدارة في فئات اوبتمست ألكا.

كما تابع مجلس إدارة الاتحاد اهتمامه الكبير بتوفير فرص التدريب والاحتكاك عبر مشاركة إيفاد عناصر المنتخبات الوطنية للمشاركة في عدة بطولات دولية في المغرب هي داليا والرباط والمضيق وبطولة البارح في البحرين، وكذلك شارك في بطولة بلغاريا، فيما سجلت الإمارات حضوراً متميزاً في بطولة العالم للشباب تحت 19 سنة التي جرت في بحيرة غاردا الإيطالية.

وثمن محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، الدعم الكبير والمتواصل للمنتخبات الوطنية من قبل الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس الاتحاد، ومتابعته المستمرة لمشاركات المنتخبات الوطنية وكذلك جهود إخوانه أعضاء مجلس الإدارة.

كما أشاد محمد عبدالله العبيدلي بدعم ومتابعة مسؤولي الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، الأمر الذي سهل من مهمة الاتحاد في توفير فرص جيدة لاكتساب الخبرات والاحتكاك واستمرار إعداد الفرق والمنتخبات خلال فترة الصيف واستدامة التدريب على مدار العام موجهاً الشكر كذلك إلى الأندية والفرق والأكاديميات على تعاونها التام مع الاتحاد في تنفيذ البرامج الرياضية المتنوعة والمتخصصة للفرق والمنتخبات.

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