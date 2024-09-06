نورة الكتبي في المركز الخامس بدفع الجلة بـ«بارالمبية باريس»

المصدر: باريس ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت نورة الكتبي، لاعبة منتخب الإمارات لألعاب القوى، المركز الخامس في نهائيات مسابقة دفع الجلة فئة (F32)، التي أقيمت أمس على مضمار «استاد دي فرانس»، ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» المقامة حالياً بالعاصمة الفرنسية.

واستطاعت الكتبي تحقيق 5.92 أمتار في أفضل محاولتها، بينما جاءت زميلتها ذكرى الكعبي في المركز الثاني عشر بمسافة 4.32 أمتار، فيما حصدت المركز الأول الأوكرانية أناستاسيا موسكالينكوف، محققة رقماً عالمياً جديداً، قدره 8.00 أمتار، ونالت الميدالية الذهبية، فيما جاءت في المركز الثاني البرازيلية هيلينا بريتو أوليفيرا وحققت مسافة 7.89 أمتار، وحصدت الفضية، وفازت النيبالية إيفجنيا جلاكتينوفا بالمركز الثالث وحققت مسافة 7.72 أمتار ونالت البرونزية.

وفي نهائي مسابقة دفع الجلة لفئة (F36)، حل محمد الكعبي لاعب منتخبنا الوطني، في المركز الثاني عشر بمسافة 12.24 متراً. وفي منافسات الرماية، لم يتأهل ثنائي منتخبنا الوطني عبدالله سلطان العرياني وسيف النعيمي، إلى نهائيات مسابقة رماية البندقية لمسافة 50 متر مختلط من وضع «الرقود»، والتي شارك فيها 36 لاعباً ولاعبة، تأهل منهم 8 رماة فقط إلى النهائيات.

ويخوض اليوم، محمد عثمان لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى، منافسات تصفيات سباق 800 متر على الكراسي المتحركة فئة (T34)، على مضمار «ستاد دي فرانس» بباريس، على أن تقام النهائيات في حال تأهله إليها غداً.

كما يشارك أحمد البدواوي، لاعب منتخبنا الوطني للدراجات، في منافسات نهائي سباق الطريق فردي ضد الساعة.

رسالة

على صعيد متصل أكدت مريم الظنحاني، لاعبة منتخب الإمارات للجودو، أن مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» للمرة الأولى في تاريخها، رسالة لكل فتاة الإمارات من أصحاب الهمم على أنهن قادرات على تخطي أي تحد، وتمثيل الدولة في مختلف المحافل البارالمبية الكبرى وعلى رأسها دورات الألعاب البارالمبية.

وتعد مريم أول إماراتية وخليجية، تخوض منافسات الجودو فئة الإعاقة البصرية، في تاريخ دورات الألعاب البارالمبية، علماً أنها لم تدخل اللعبة إلا منذ أقل من عام.

وأكدت مريم أن ممارسة الرياضة عادة بالنسبة لها منذ صغرها، وبدايتها كانت مع سباقات السرعة في ألعاب القوى وتحديداً لمسافة 100 متر، وحققت فيها ميدالية فضية في بطولة غرب آسيا عام 2009، قبل أن تتحول بعدها إلى رياضة الجودو.

وتشارك اللاعبة في مسابقة فئة J1، وزن فوق 70 كجم، بدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» التي تنطلق منافساتها غداً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز