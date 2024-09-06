23 فريقاً من 21 دولة في كأس «دولي رياضات وسباقات الصقور»

المصدر: دبي - البيان

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بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، كشف الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور عن تنظيم النسخة الثانية من كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور لفرق الجهات الدولية لمسافة 400 متر خلال الفترة من (17 – 19) ديسمبر من العام الجاري بدبي.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحافي الذي نظمه الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور أمس، بحضور راشد بن مرخان الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور.

وافتتح راشد بن مرخان وقائع المؤتمر الصحافي بالتأكيد على جاهزية الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور لتنظيم الحدث والإعداد المبكر لفعالياته، مع استعراض اللوائح المنظمة للحدث، والإطلاع على الجوانب الفنية والتنظيمية ووضع التصورات اللازمة لتغطية الجوانب كافة، بداية من وصول الوفود وإجراء القرعة، ثم خوض التدريب الرسمي للكأس الذي يسبق موعد البطولة إضافة إلى توديع الفرق المشاركة.

وأشار راشد بن مرخان إلى أن النسخة الثانية من البطولة ستشهد العديد من الإضافات الجوهرية.

وأضاف: إن مسيرة رياضة الصقور عالمياً توجت بخطوة غير مسبوقة ومبادرة استثنائية طموحة قبل نحو عامين حين وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتأسيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور كجهة رياضية دولية مستقلة تدعم وتخدم جميع الرياضات المرتبطة بسباقات الصقور، وقال «منذ ذلك الوقت وبتوجيهات ودعم من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، حرصنا على الارتقاء بواقع رياضة الصقور عالمياً والعمل جنباً إلى جنب مع أعضاء الاتحاد وتبني الأفكار والمقترحات والرؤى الكفيلة، بانتشار هذه الرياضة وصياغة أساليب مبتكرة لاستشراف مستقبلها، وتعزيز حضورها على الساحة الرياضية الدولية».

وتابع بن مرخان : «اليوم نواصل مسيرة قد بدأناها وسعدنا بنتائجها ومخرجاتها بعد أن تم إطلاق النسخة الأولى لكأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور العام الماضي، بحضور ومتابعة شخصيات رياضية بارزة، ومشاركة دولية واسعة بواقع 15 فريقاً مثّلوا 15 دولة، محققة نجاحاً باهراً في جميع جوانبها، لنجني ثمار هذا النجاح وتتضاعف الأعداد وترتفع نسبة المشاركة في النسخة الثانية إلى 23 فريقاً يمثلون 21 دولة من 4 قارات مختلفة».

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