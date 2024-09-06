دبي تجمع نجوم الرياضة العالميين

المصدر: دبي - البيان

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زار عدد من النجوم العالميين مقر مجلس دبي الرياضي، حيث التقى خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي بالإسباني ماركو أسينسيو نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حالياً وريال مدريد سابقاً، والفرنسي بكاري سانيا نجم فريقي آرسنال ومانشستر سيتي سابقاً، وروس هاتشينز لاعب التنس البريطاني السابق، بحضور سعيد حارب أمين عام المجلس، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام.

وأهدى خلفان بلهول إلى النجوم النسخة الإنجليزية من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأهدى النجم الإسباني ماركو أسينسيو قميصه في نادي باريس سان جيرمان بعد توقيعه عليه، وروس هاتشينز كرة التنس عليها توقيعه إلى نائب رئيس المجلس.

وأعرب ماركو أسينسيو عن سعادته بالتواجد في دبي التي يزورها باستمرار برفقة عائلته وأصدقائه وأبدى إعجابه الشديد بالتطور المعماري والسياحي والرياضي الكبير الذي تشهده المدينة والذي يلمسه في كل زيارة، وأكد أن معظم نجوم الرياضة العالميين يتوقون لزيارة دبي والاستمتاع بأجوائها الرائعة ومنشآتها السياحية والرياضية ذات المستوى العالمي.

وأشاد النجوم بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات في جميع المجالات ومن بينها المجال الرياضي، وبالدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي لنشر ممارسة الرياضة واستقطاب وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة التي تستقطب مشاركة ومتابعة فئات كبيرة من المجتمع في دولة الإمارات.

واصطحب سعيد حارب النجوم في جولة بمقر المجلس وأطلعهم على دور الإدارات والأقسام في عمل المجلس، ودليل الفعاليات الرياضية، ومختبر الابتكار، وقدم شرحاً عن الدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي تطوير القطاع الرياضي وجهوده في استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية المتنوعة التي ينظمها ويشرف عليها المجلس، ووضع الخطط واستراتيجيات العمل لسنوات قادمة بما يدعم نشر ممارسة الرياضة بجميع أنواعها.

واستمتع النجوم الثلاثة بممارسة الرياضة في المنشآت الرياضية المتنوعة بدبي المصممة وفق أعلى المعايير الدولية والتي تفضلها المنتخبات والفرق الدولية لإقامة معسكراتها التدريبية فيها، نظراً للإمكانيات المتطورة المتوفرة فيها والبيئة المحيطة بها المناسبة للتدريب على كافة الرياضات.

مسيرة حافلة

وتحفل مسيرة الإسباني ماركو أسينسيو بالعديد من الإنجازات حيث فاز مع فريق باريس سان جيرمان بلقب بطولة فرنسا وكأس فرنسا، وكأس السوبر الفرنسي، فريق ريال مدريد بكأس العالم للأندية 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني، والدوري الإسباني 3 مرات، وكأس ملك إسبانيا، كما فاز مع منتخب إسبانيا بلقب بطولة أوروبا تحت 19 سنة، ودوري الأمم الأوروبية 2023، كما فاز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وحصل على العديد من الألقاب الفردية، حيث حقق لقب أفضل لاعب تحت 19 سنة والحذاء الفضي ببطولة أوروبا تحت 21 سنة.

كما حقق الفرنسي بكاري سانيا نجم فريقي آرسنال ومانشستر سيتي سابقاً العديد من الإنجازات خلال مسيرته الرياضية، حيث فاز مع فريق آرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2014، وفاز مع فريق مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية 2016، وفاز مع فريق أيه جيه أوكسير الفرنسي بكأس فرنسا 2005، وكأس إنترتوتو الأوروبية 2007، كما فاز مع فريق مونتريال إمباكت الكندي بكأس كندا 2019.

وفاز لاعب التنس البريطاني روس هاتشينز بعدة ألقاب في فئة الزوجي خلال مسيرته الرياضية، حيث حصل على لقب بطولة غراند سلام، ونهائيات بطولة رابطة لاعبي التنس المحترفين العالمية، وبطولة الماسترز العالمية، وسلسلة رابطة لاعبي التنس المحترفين 500 نقطة، وسلسلة بطولة رابطة لاعبي التنس المحترفين العالمية 250 نقطة.

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