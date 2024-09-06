30 مباراة ودية للهواة بالمعسكرات الخارجية

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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عادت أندية دوري الدرجة الأولى من المعسكرات الخارجية، وانخرط معظم لاعبي هذه الفرق في تدريبات مكثفة تأهباً لانطلاقة دوري الهواة 14 الجاري، وكانت أندية حتا والإمارات والفجيرة والذيد أقامت معسكراتها في تركيا وخاضت هذه الفرق مجتمعة 30 مباراة ودية، حيث وقفت الأجهزة الفنية على مدى جاهزية اللاعبين مع وضع الخطط التدريبية التي تخوض بها مواجهات الموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

واختار ناديا الظفرة ودبا الفجيرة جمهورية سلوفينيا لإقامة المعسكر الخارجي بعد أن أجرى النواخذة 5 تجارب ودية و4 تجارب لفارس الظفرة، وكان الحمرية قد أقام معسكره الخارجي بجمهورية مصر العربية وخاض 4 مباريات ودية كان آخرها أمام فاركو أحد أندية الدوري الممتاز في مصر وتمكن الحمرية من تحقيق الفوز عليه بثلاثية نظيفة.

تدريبات داخلية

وعلى الرغم من إعلان 7 أندية عن وجهتها الخارجية مع نهاية الموسم المنصرم إلا أن هناك أندية لم تتمكن من إقامة المعسكر الخارجي واكتفت بتدريبات داخلية ومباريات ودية لكي يكون اللاعبون في الفورمة.

وعقب العودة من معسكر تركيا حقق فريق الإمارات الفوز في مباراة ودية على ضيفه الموج أحد فرق دوري الدرجة الثانية، وانتهت المباراة بتفوق الصقور بسبعة أهداف مقابل هدف في تجربة مفيدة استعداداً لدوري الدرجة الأولى الذي ينطلق منتصف سبتمبر الجاري.

الجدير بالذكر أن الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى يقام يوم 14 الجاري ويشهد سبع مواجهات تجمع حتا والفجيرة، العربي ويونايتد، الذيد وغلف يونايتد، الظاهرة وفيلتود يونايتد وهما الفريقان الصاعدان حديثاً لدوري الدرجة الأولى، ويلتقي الظفرة بفريق غلف أف سي، ودبا يستقبل الحمرية، ومصفوت ضد الإمارات.

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