مهرجان «بينوس كلاسيك» لبناء الأجسام ينطلق اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف أنيس بينوس، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان بينوس كلاسيك لبناء الأجسام واللياقة البدنية والرياضة المصاحبة، عن تلقي طلبات للاعبين دوليين مميزين في مختلف المسابقات من مختلف دول العالم للمشاركة في البطولة التي تنطلق اليوم بإقامة عملية الوزن، بينما ستقام المنافسات يومي غدٍ وبعد غدٍ في مركز دبي التجاري العالمي.

وأوضح بينوس أن فعاليات مهرجان بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والرياضات المصاحبة والذي يقام برعاية مجلس دبي الرياضي وإشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بتنظيم نادي بينوس الرياضي في دبي وتبلغ قيمة جوائزه المادية مليوناً و200 ألف درهم، ستشهد مشاركة 800 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم. و

أكد رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الجاهزية التامة لانطلاق المنافسات في جميع الفعاليات الرياضية، بفضل العمل بروح الفريق الواحد والجهود المشتركة ومثمناً دعم ورعاية مجلس دبي الرياضي واتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز