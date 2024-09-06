دبي تحتضن «سباق الموسيقى» العالمي 16 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي واحدة من أشهر الفعاليات المتميزة على مستوى العالم وهي فعالية «سباق الموسيقى». وتُقام الفعالية التي تجمع بين الموسيقى والترفيه واللياقة البدنية في مضمار ميدان الشهير يوم 16 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات دبي ترياثلون تي 100 – الذي يمثل المرحلة السابعة من جولة ترياثلون تي 100 العالمية.

ويعد هذا الحدث الذي يُقام للمرة الأولى في دبي بمثابة فرصة ذهبية لعشاق المغامرة من مختلف الفئات العمرية والقدرات الجسدية للاستمتاع بيوم حافل بالحيوية والمرح، وكل من ترياثلون دبي تي 100 وسباق الموسيقى يمثلان جزءاً من تحدي دبي للياقة 2024.

منذ انطلاقه، استقطب سباق الموسيقى أعداداً متزايدة من عشاق اللياقة والموسيقى من مختلف أنحاء العالم وأصبح بمثابة ظاهرة عالمية وليس مجرد سباق تقليدي.

ينطوي هذا السباق على مفهوم فريد نوعاً ما؛ إذ يتضمن الجري لمسار طوله 5 كيلومترات تحيط به مكبرات صوت تنطلق منها أنغام أغانٍ مختارة بعناية لتخلق أجواء حيوية من بداية السباق وحتى نهايته. ويُتوج المشاركون يومهم بتجربة مفعمة بالحيوية والتسلية مع مهرجان موسيقي بقيادة نخبة من المنسقين الموسيقيين المحليين.

تقام النسخة المرتقبة من السباق في دبي في مضمار ميدان العالمي، وتعد هذه المرة الأولى التي يُقام فيها سباق الموسيقى في الشرق الأوسط، في أعقاب نجاح نسخه العالمية التي أقيمت في كل من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتايلاند والفلبين. ومن المتوقع أن تستقطب الفعالية في دبي أكثر من 10 آلاف مشارك من العدائين المحترفين وهواة المشي والأمهات والآباء مع أطفالهم الصغار – إذ يرغب الجميع بالمشاركة في هذه التجربة الفريدة.

يقام سباق الموسيقى ضمن فعاليات ترياثلون دبي تي 100 ليضيف خيارات تناسب الجميع، حيث يتنافس الرياضيون المحترفون في الترياثلون على جوائز مجموعها 250 ألف دولار، بحضور نخبة من الأبطال الأولمبيين وأبطال العالم الذين يتوقع مشاركتهم. ويأتي سباق الموسيقى ليوفر خياراً إضافياً لمن يبحث عن جرعة زائدة من المرح والبهجة والاستمتاع بالموسيقى بعيداً عن أجواء المنافسة.

قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فإن تحدي دبي للياقة ليس مجرد مبادرة لتشجيع الناس على ممارسة الرياضة؛ بل هي دعوة ليصبح النشاط البدني جزءاً أساسياً من حياة الناس اليومية بحيث يتمكنوا من عيش حياة صحية مستدامة.

وانسجاماً مع رؤية سموه لتحويل دبي إلى واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً، وترسيخ مكانتها كوجهة بارزة للياقة والصحة، نتعاون هذا العام مع الشركاء العالميين لتقديم هذه التجربة المتميزة وتجسيد هذا الطموح. كما نتطلع إلى إقامة سباق الموسيقى ضمن فعاليات ترياثلون دبي تي 100 مما يشجع المشاركين على تحقيق أهداف تحدي دبي للياقة وتبني أسلوب حياة صحي».

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