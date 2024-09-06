أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «دولية الطائرة» 12 الجاري

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن إقامة النسخة الثانية من كأس الأكاديمية للكرة الطائرة، خلال الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر الجاري، في مقر الأكاديمية بأبوظبي، بمشاركة 4 فرق دولية من الإمارات، ومصر، والكويت ولبنان.

وتقام منافسات البطولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات.

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