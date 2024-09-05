60 مدرسة تتنافس في «دوري الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت بالمز الرياضية، التابعة للشركة العالمية القابضة، إطلاق منافسات دوري بالمز الرياضية للجوجيتسو المدرسي، بمشاركة 60 مدرسة على مستوى الدولة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتقام المنافسات على مرحلتين، الأولى في أكتوبر المقبل، والثانية في يناير 2025.

جاء الإعلان، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة أول من أمس، بحضور محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، وفهد الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعدد من مسؤولي وزارة التربية والتعليم.

وقال محمد سالم الظاهري، إن اتحاد الإمارات للجوجيتسو يفخر بدعم هذه المبادرة، التي من شأنها تحقيق أهداف الاتحاد في نشر اللعبة، وكسب المزيد من اللاعبين الموهوبين من مختلف الأعمار والفئات، ومن جميع إمارات الدولة، لتؤكد المكانة التي وصلت إليها اللعبة في الإمارات بشكل عام، وفي أبوظبي عاصمة الفنون القتالية المختلطة على وجه التحديد.

قيمة إضافية

وأشار إلى أن الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وبالمز الرياضي، تسهم في نشر اللعبة بين الأبناء والبنات خلال الفترة المقبلة، كونها تركز على فئات عمرية مختلفة، بما يعد قيمة إضافية مميزة للرياضات المدرسية المختلفة.

من جانبه أعلن فؤاد درويش أن المرحلة الأولى من الدوري تقام في 30 مدرسة في أبوظبي والإمارات الشمالية، تم اختيارها بعناية للتدريب من خلال نخبة المدربين والمحترفين، فيما تضم المرحلة الثانية التي تقام مطلع العام المقبل 30 مدرسة أخرى.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ الدوري المدرسي بداية من شهر أكتوبر المقبل، ويستمر على مدار عدة أشهر، يحصل خلالها الطلاب والطالبات على تدريبات متقدمة عالية الجودة، على يد المدربين والخبراء المحترفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز