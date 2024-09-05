منتخب الدراجات يشارك في طواف صلالة

المصدر: دبي - البيان

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تغادر اليوم بعثة منتخب الدراجات إلى سلطنة عمان للمشاركة في طواف صلالة 2024 والذي ينطلق بعد غدٍ ويستمر حتى الأربعاء المقبل، على 4 مراحل ولمسافة 504 كم، بين المناطق الجبلية في منطقة صلالة ويشارك المنتخب في الطواف بعدد 6 دارجين.

ويحرص منتخب الدراجات على المشاركة سنوياً في الطواف والذي حل فيه العام الماضي بالمركز الثالث، وتضم بعثة المنتخب 6 دراجين هم أحمد يوسف المنصوري، محمد المطيوعي، عبد الله الحمادي، سعيد حبش، سعيد حسن صفر، محمد حميد محراب الصباغ، ويضم الجهاز الفني والإداري المهندسة خلود الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات، ومدرب المنتخب بدر علي ثاني، وفني الدراجات ساجيث، وجون المدلك.

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وأكد منصور بوعصيبة رئيس لجنة المنتخبات رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، أن طواف صلالة هو أول السباقات التي يشارك فيها المنتخب خلال الشهر الحالي الذي يشهد أيضاً مشاركة المنتخب في طواف الصين خلال الفترة من 18 ـ 23 سبتمبر، كما يشارك دارجون أيضاً في بطولة العالم للطريق بسويسرا خلال الفترة من 20 – 30 سبتمبر، ويتوزع خلال البطولات دراجو المنتخب من أجل تجهيز أكبر عدد من الدراجين لمختلف البطولات المقبلة.

وأوضح بوعصيبة أن المنتخب يحرص دائماً على المشاركة في طواف صلالة وتوج المنتخب به العام قبل الماضي قبل أن يحل ثالثاً النسخة الماضية، إضافة إلى فوز الدراج عبدالله جاسم بلقب الطواف تحت 23 سنة، ويأتي الطواف في بداية الموسم وفترة إعداد قوية للتحضير لسباقات مقبلة والبطولات المختلفة التي يشارك فيها المنتخب، خاصة بعد اعتماد الطواف من الاتحاد الدولي وهو ما زاد من حجم الإقبال والمشاركة فيه.

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