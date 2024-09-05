«دولية الشارقة للسلة» تنطلق اليوم بمشاركة 6 فرق

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية كريمة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي. تنطلق اليوم بطولة الشارقة الدولية الخامسة لكرة السلة التي ينظمها نادي البطائح بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي وأكاديمية جام، وتستمر حتى 10 سبتمبر بمشاركة ستة فرق هي، هويس اللبناني - الفتح السعودي - دجلة العراقي - العربي الكويتي - الشارقة والبطائح.

وتم تقسيم الفرق على مجموعتين، حيث جاء الشارقة في المجموعة الثانية مع الفتح السعودي وهوبس اللبناني، بينما ضمت المجموعة الأولى كلاً من البطائح الإماراتي والعربي الكويتي ودجلة العراقي.

وتلعب هذه النسخة على 3 مراحل، بداية بدور المجموعات بنظام الدوري من دور واحد لتحديد الترتيب، ثم يتأهل متصدرا المجموعتين مباشرة إلى نصف النهائي، في حين يلتقي أصحاب المركزين الثاني والثالث في المجموعات لتحديد طرفي المربع الذهبي، لينتقل بعدها الفريقان الفائزان إلى النهائي والخاسرين يلعبان على ترتيب المراكز من الثالث إلى السادس.

وأكد محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، حرص نادي الشارقة على المساهمة في إنجاح أي حدث ضمن أجندة مجلس الشارقة الرياضي سواء ودي أو رسمي، خصوصاً وأن بطولة الشارقة الدولية لرجال كرة السلة اكتسبت أهمية فنية وترويجية لكل الأندية المشاركة ورياضة الإمارة .

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