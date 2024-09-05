منتخب الجودو يستعد لـ «أبوظبي غراند سلام» في اليابان

المصدر: أبوظبي - البيان

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استأنف منتخب الجودو الأول معسكره التحضيري أول من أمس في أبوظبي، قبل السفر مطلع أكتوبر المقبل إلى طوكيو لإقامة المعسكر التكتيكي الختامي، استعداداً للمشاركة في «أبوظبي غراند سلام» 2024، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر المقبل، ولا يزال التسجيل مستمراً للمشاركة في بطولة «أبوظبي غراند سلام» للجودو لعام 2024، والذي يتواصل عبر موقع الاتحاد الدولي للجودو منذ منتصف أغسطس المنصرم، والذي يستمر حتى موعد قرعة البطولة التي الخميس 10 أكتوبر، فيما تبدأ منافسات البطولة صباح يوم الجمعة 11 أكتوبر المقبل.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو مخاطباً أسرة الفريق الأول: إن المرحلة المقبلة تتطلب الكثير من العمل الجاد والتركيز بعد النجاح الفني الذي تحقق في بطولة العالم للجودو في أبوظبي، وأولمبياد باريس 2024، والذي كشف عن تطور المهارات الفردية لكل عناصر المنتخب الشاب الذي يمكنه المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة المقرر إقامتها باليابان عام 2026، وفي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقرر إقامتها في يوليو 2028 في مدينة لوس أنجليس بالولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤكد المعدل الممتاز لأعمار كل اللاعبين الذين يحق لهم المشاركة مجدداً في الأولمبياد المقبل وللمرة الثانية.

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