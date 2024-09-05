«ناموسك يهمنا» تسهل مشاركة صقاري الإمارات في البطولات الدولية

المصدر: دبي - البيان

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بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، وقع اتحاد الإمارات للصقور أمس بالشراكة مع الجهات الوطنية المعنية وثيقة «ناموسك يهمنا»، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات مشاركة صقاري دولة الإمارات في بطولات وسباقات الصقور الدولية، وتشجيع الجهات الحكومية والخاصة لتصبح شركاء في دعم رياضة الصقور، إضافة إلى رصد وتوثيق الإنجازات الرياضية لصقاري الإمارات.

وشهد الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، بحضور ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، توقيع وثيقة «ناموسك يهمنا» بمشاركة ممثلي 4 جهات، هم: محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وغانم مبارك الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، وفارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وراشد بن مرخان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، كما حضر عدد من ممثلي الجهات الداعمة، حيث حضر عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسلطان إبراهيم المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، ومحمد خليفة البدواوي، رئيس نادي الشارقة للصقارين وثمن الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان حرص الجهات الوطنية المعنية على توقيع وثيقة «ناموسك يهمنا» في إطار الجهود التكاملية والشراكات المثمرة التي يحرص الاتحاد على تفعيلها بصفة مستمرة، لضمان الارتقاء بواقع رياضة الصقور وتعزيز مكانتها وحضورها في مختلف المحافل الرياضية التنافسية.

وأشار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان إلى أن المبادرة تحمل في طياتها أبعاداً عديدة، إذ تمتد لتشمل جميع الجوانب الإدارية والتنظيمية التي تتطلبها عملية المشاركة في البطولات، ما يجعل مهمة الصقارين عند خوض المنافسات والبطولات أكثر مرونة وينعكس على أدائهم ونتائجهم بصورة مباشرة.

استفادة

وأكد راشد بن مرخان أن الاتحاد يحرص ضمن خطة عمله على تحقيق الاستفادة القصوى من مشاركته بالفعاليات والأحداث المختلفة لخدمة رياضة الصقور وبرامجها وأنشطتها، إضافة إلى استعراض الفرص المتاحة لتفعيل التعاون مع الشركاء من الجهات والهيئات؛ لجعل ممارسة هذه الرياضة أكثر انتشاراً، وزيادة الخبرات والمعرفة حول قواعدها وتاريخها وارتباطها الوثيق بالهوية الوطنية، لا سيما وأن العديد من الجهات الوطنية أبدت اهتمامها بفتح قنوات للتواصل ومد جسور جديدة للعمل مع الاتحاد، الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام برياضة الصقور والاستعداد لتقديم أوجه الدعم اللازم لمنتسبيها من الصقارين، إيماناً بأهميتها ومكانتها الكبيرة التي تحظى بها في دولة الإمارات، التي مثلت أساساً قوياً للتعريف بثقافتها سواءً على صعيد المنطقة أو العالم بأكمله، مشيراً إلى أن وثيقة «ناموسك يهمنا» من شأنها دعم الصقارين المشاركين عند خوض المشاركات الخارجية التي تتطلب مجموعة من الإجراءات المحددة بالتعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، وتسهيل عملية دخول وخروج الصقور في أوقات الأحداث والمحافل الرياضية المرتبطة برياضة الصقور، إضافة إلى تسليط الضوء على الناحية التوثيقية بما يضمن الحفاظ على منجزات ومكتسبات تلك الرياضة.

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