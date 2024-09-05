46 ألف مشارك في الدورة الرياضية العمالية بدبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشف مجلس دبي الرياضي واللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي عن مشاركة 46 ألف عامل وعاملة في الدورة العمالية الرياضية السادسة التي تقام بالتعاون مع شرطة دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، خلال الفترة من 15 الجاري حتى 23 فبراير 2025.

ويتنافس المشاركون من 270 شركة في 12 لعبة رياضية متنوعة، من بينها كرة القدم والكرة الطائرة والكريكيت وشد الحبل ومصارعة الذراعين، وتقام الدورة في 10 مواقع مختلفة في دبي، وتشهد هذا العام زيادة في عدد البطولات المخصصة للنساء العاملات، وهي بطولة الريشة الطائرة واليوغا وبطولة الثرو بول.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم بحضور خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، واللواء عبيد مهير بن سرور، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، كما حضر المؤتمر علي عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع الرقابة التنظيمية والحوكمة مساعد المدير العام لقطاع تنظيم العمل في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعبدالله لشكري، الأمين العام للجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، إضافة إلى ممثلي الشركات الداعمة والمشاركة في الدورة.

وأكد سعيد حارب أهمية الدورة الرياضية العمالية في تعزيز الوعي بممارسة الرياضة وترسيخ أسلوب الحياة الصحي ونشر السعادة بين مجتمع العمال، مثنياً على جهود اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي وشرطة دبي والشركات الداعمة.

وقال: «الدورة الرياضية العمالية مبادرة مشتركة بين مجلس دبي الرياضي واللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، التي تقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، التي نفخر بها لكونها تترجم رؤية القيادة الرشيدة لمكانة العمال من مختلف الجنسيات في مجتمعنا، كما تمثل تقديراً منا لجهودهم المخلصة في بناء الوطن والمساهمة في حركة التنمية، ويسرنا أن نلتقي مجدداً لنواصل معاً رحلة النجاح من خلال تنظيم هذا الحدث الرياضي المجتمعي المتميز الذي يهدف إلى إسعاد العمال، فهذه الدورة تحتل مكانة مميزة في أجندتنا الرياضية السنوية، ونحن حريصون على استمراريتها وتطورها، انطلاقاً من حرصنا على إتاحة الفرصة للجميع لممارسة الرياضة، كونها من أهم مصادر الصحة والسعادة والنشاط، التي تنعكس على زيادة إنتاجيتهم والروح الإيجابية لديهم بما يحقق الاستدامة والتقدم».

وأوضح حارب أن برنامج المنافسات يتضمن فعاليات رياضية مختلفة تناسب ثقافات وقدرات وهوايات العمال من مختلف الجنسيات الذين نوفر كل السبل لتكون مشاركتهم حافلة بأجواء السعادة والحماس، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة في الدورة خير دليل على أن الرياضة أصبحت جزءاً أساسياً من حياة مجتمعنا بكل مكوناته.

إشادة

وأشاد اللواء عبيد مهير بن سرور بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي الشريك الاستراتيجي للجنة الدائمة لشؤون العمال، وقال: نشكر كل الشركاء والرعاة لهذه الدورة التي مرت عليها 5 أعوام من النجاح وما زالت تحقق المزيد من التميز، تسهم الدورة في تحقيق أهداف مهمة لصحة وسعادة المجتمع وشغل وقت الفراغ للعمال، سنستمر في شراكتنا مع المجلس لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق المبادرات المتنوعة الموجهة للعمال وأبنائهم أيضاً، هذه الفئة المهمة التي تسهم في مسيرة التنمية، وسعادتهم جزء مهم لرسالتنا واستراتيجيتنا وحكومة الإمارات ودبي، لجعل الإمارات أفضل مكان للعمل والعيش.

وأضاف: «نطمح أن يصل عدد المشاركين من الرجال والنساء إلى 100 ألف مشارك، تقام الدورة على مدار 6 أشهر، وستمتد الفعاليات الموجهة للعمال على مدار العام، حيث سيتم تنظيم بطولات أخرى مثل دوري كرة قدم وطائرة وكريكت، وبعدها يلتقي الفائزون في كل بطولة في دوري الأبطال».

وقال العميد علي المنصوري: «نشكر مجلس دبي الرياضي على جهوده الطيبة وشراكته المتميزة مع شرطة دبي في مختلف المجالات لتحقيق هدف مهم، أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية شرطة دبي هو إسعاد المجتمع، وسنستمر في شراكتنا الناجحة مع مجلس دبي الرياضي، نحن ندرك أهمية المبادرات الرياضية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتعمل على إسعادهم، كما ندرك أهمية فئة العمال الشريك الأساسي في التنمية والاستدامة، الذين لهم دور مهم في المجتمع، وتشهد الدورة للعام السادس على التوالي زيادة في أعداد الرياضات والمشاركين، وهذا يدل على صحة التخطيط لجعل إمارة دبي المدينة الأسعد والآمن في العالم».

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