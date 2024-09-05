العرياني والنعيمي يخوضان اليوم منافسات الرماية في «البارالمبية»

المصدر: باريس - البيان

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يشارك اليوم الثنائي عبدالله سلطان العرياني وسيف النعيمي لاعبا منتخب الإمارات للرماية، في منافسات رماية البندقية لمسافة 50 متراً مختلط وضعية «رقود» فئة (SH1)، حيث تقام المنافسات بمركز شاتورو للرماية (240 كم جنوب باريس) ضمن دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

وعلى صعيد نتائج بعثة الإمارات، شاركت مريم الزيودي في مسابقة رمي القرص فئة (F40) للسيدات، أمس وحققت المركز الثاني عشر، بعدما قطعت أفضل محاولاتها مسافة 17.45 متراً، فيما فازت بالمركز الأول والميدالية الذهبية التونسية روعة التليلي، محققة مسافة 36.55 متراً، وتلتها المغربية يسرى كريم ونالت الميدالية الفضية بمسافة 36.46 متراً، وفي المركز الثالث جاءت الإكوادورية جيسيلا لوبيز بمسافة 30.89 متراً، وفازت بالميدالية البرونزية.

وأعلنت اللجنة البارالمبية الدولية، أن دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» نجحت في أن تضع معايير جديدة داخل وخارج ملاعب الدورة، بما يجعلها ستسجل في التاريخ باعتبارها الأكثر روعة على الإطلاق.

وقال أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، «لا شك أن هذه الألعاب ستسجل في التاريخ باعتبارها الألعاب التي وضعت معايير جديدة للألعاب البارالمبية في كثير من النواحي». وأضاف: «إن الطريقة التي صممت بها باريس 2024 الألعاب منذ البداية جعلت هذه الألعاب تبرز حقاً عن غيرها في الماضي».

وأعلنت اللجنة البارالمبية الدولية إنه تم بيع 2.3 مليون تذكرة في الدورة، بما يجعلها تأتي في المرتبة الثانية بعد دورة الألعاب البارالمبية «لندن 2012»، والتي باعت 2.7 مليون تذكرة، لكن بارسونز قال إن الأرقام ليست وحدها هي المقياس، بل حماسة الجماهير التي جعلت من «باريس 2024» حدثاً تاريخياً.

وحسب اللجنة الدولية، أصدرت «باريس 2024» بيانات تظهر أن أكثر من 90 % من مشتري التذاكر هم من فرنسا ونصفهم لم يشاهدوا الرياضة البارالمبية من قبل.

وقال بارسونز: «لدينا جميع الأماكن في باريس قريبة جداً من المعالم الأيقونية في قلب المدينة، وهذا يجعل الألعاب البارالمبية أقرب إلى الناس، أعتقد أننا رأينا هذا في حفل الافتتاح في ميدان الكونكورد عندما كنا نقول إن مدينة باريس تحتضن الحركة البارالمبية».

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